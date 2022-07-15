«Идти на поводу у Карлсена ни в коем случае нельзя. Пусть играет в покер, гольф или во что ему нравится». Зангалис о возможном отказе норвежца от матча с Непомнящим

PR-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис оценил возможное изменение формата в матче за звание чемпиона мира.

Ранее появилась информация, что матч за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим может пройти в три сета.

«Полтора века существовало понятие чемпионского матча в классических шахматах, к которому проводится отдельная подготовка, где партии могут длиться по семь часов. Может быть, для простого зрителя это утомительно, но в этом и заключается престиж.

Майкл Джордан мог диктовать в «Чикаго» условия контрактов других игроков, Майк Тайсон мог требовать призовые за один лишь выход на ринг. Михаэль Шумахер хотя и не устанавливал правил в «Формуле-1», но имел определенный вес. Магнус Карлсен возглавил мировой рейтинг в 2009 году и уже 13 лет удерживает первую строчку. Безусловно, он величина и имеет право на свое мнение.

Но для принципиальных решений есть ФИДЕ. В 1975 году Бобби Фишер отказался от матча на первенство мира, и, несмотря на все его величие, у него просто отобрали корону, и чемпионом стал Анатолий Карпов. И сейчас идти на поводу у Карлсена ни в коем случае нельзя», – отметил Зангалис.

Если он (Карлсен) хочет, как Фишер, удалиться и заниматься чем-то своим – это его полное право. Тогда необходимо проводить матч Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, а Карлсен пусть играет в покер, в гольф или во что-то другое, что ему нравится», – сказал Зангалис.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?