Ян Непомнящий сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира. Карлсен отказался от защиты титула

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира.

Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула.

«К решению [Карлсена] отношусь уважительно. Дальше будет матч Яна с Дин Лижэнем», – сказал Дворкович «Матч ТВ».

«Санкций [к Карлсену] нет и быть не может, так как никакие правила нарушены не были», – цитирует президента ФИДЕ «Р-Спорт».

Непомнящий получил право сыграть за шахматную корону после победы на турнире претендентов в Мадриде. Лижэнь занял там второе место, которое – с учетом отказа Карлсена – также позволяет участвовать в матче.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего