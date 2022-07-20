Ян Непомнящий сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира. Карлсен отказался от защиты титула

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира.

Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула.

«К решению [Карлсена] отношусь уважительно. Дальше будет матч Яна с Дин Лижэнем», – сказал Дворкович «Матч ТВ».

«Санкций [к Карлсену] нет и быть не может, так как никакие правила нарушены не были», – цитирует президента ФИДЕ «Р-Спорт».

Непомнящий получил право сыграть за шахматную корону после победы на турнире претендентов в Мадриде. Лижэнь занял там второе место, которое – с учетом отказа Карлсена – также позволяет участвовать в матче.

Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего

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