Сергей Шипов: «Можно понять эмоции Карякина – его лишили турнира претендентов. Все блага льются на Непомнящего, а Карякин в полном ауте»

Российский гроссмейстер высказался об отношениях Яна Непомнящего и Сергея Карякина.

«Что касается Яна Непомнящего, все за него рады. Сергей, кстати, его тоже поздравил. Благодаря победе у нас появился какой-то свет в оконце. Пусть под непонятным, чужим флагом, но все знают, что он представляет Россию. Поэтому и сплотились вокруг него.

У Карякина просто еще плохие отношения с Яном. Они когда-то общались, даже помогали друг другу. Но у больших личностей порой бывают конфликты. Сейчас просто такой период», – сказал Шипов.

Также Шипов прокомментировал последние высказывания Карякина о Непомнящем и Федерации шахмат России.

«Ситуация очень тяжелая. Российские шахматисты, хоть и не в такой мере, как другие виды спорта, но все-таки ограничены в правах и возможностях. Им надо продолжать карьеру.

И сейчас абсолютно неуместно и несвоевременно устраивать внутренние битвы. Выяснять, кто более прав и свят. Очень не вовремя. Хотя можно понять эмоции Карякина.

Он оказался как громоотвод на международном уровне. Его дисквалифицировали, лишили заслуженного турнира претендентов. Получается, что все блага льются на Яна Непомнящего, а Карякин в полном ауте. И спасти его не смогли.

Вроде бы федерация делала все возможное, но ничего ведь не получилось. Поэтому у Сергея возникает вопрос: а что же дальше?» – сказал Шипов в интервью RT.

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