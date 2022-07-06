Сергей Карякин: «Федерацией шахмат России управляют из Израиля. Исполнительный директор ФШР не скрывает антигосударственные взгляды»

выступил с критикой в адрес Федерации шахмат России.

«Я много писал о ситуации в международных шахматах, практически ничего не рассказывая о том, что происходит внутри страны. Но в связи с победой Яна в турнире претендентов мне захотелось пролить свет на перипетии в отечественных шахматах.

Далее будет большой текст, в котором я расскажу о том, как Федерацией шахмат России (далее ФШР) управляют из... Израиля!

В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации.

В числе основных «подписантов» известные гроссмейстеры Ян Непомнящий, (бывший член ЕР), , , Кирилл Алексеенко, Александр Халифман и , который никогда не скрывал своих антироссийских взглядов.

Позабавили подписи Александра Мотылева, Евгения Наера и Михаила Кобалии, которые, являясь действующими тренерами сборных команд РФ, фактически сидят на бюджетных деньгах.

Вишенкой на торте стали подписи функционеров ФШР: Владимира Барского, Этери Кублашвили, Яны Сидорчук, Дмитрия Кряквина, главреда журнала «64» Максима Ноткина и главное – Марка Глуховского, исполнительного директора ФШР!

Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нем весьма скромно – «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность.

К слову, Глуховский (сейчас еще и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!

Господин исполнительный директор долгие годы (еще с Крыма 2014-го) не скрывает свои антигосударственные взгляды, а также откровенно тормозит развитие шахмат в России (про это когда-нибудь напишу отдельный пост).

Отдельно отмечу, что президент ФШР Андрей Филатов письмо НЕ подписывал и, вероятно, о его существовании до публикации даже не знал. Что, впрочем, не снимает с него ответственности за подбор кадров.

Победа Непомнящего не должна вводить в заблуждение. Российские профессиональные шахматы в последнее время находятся в упадке, и это началось еще до пандемии и спецоперации.

Надеюсь, что федерация наконец-то начнет проводить крупные турниры внутри страны, поддержав тем самым своих спортсменов. Пока же этого не происходит, некоторые наши игроки переехали на ПМЖ в другие страны и не видят смысл возвращаться обратно.

Центральный дом шахматиста на Гоголевском, 14 (там располагается офис ФШР), который для многих поколений шахматистов был культовым местом, где проводилось огромное количество различных турниров самого высокого ранга, рискует превратиться в либеральный кружок по интересам по типу «Ельцин Центра».

Думаю, что президенту ФШР Андрею Филатову надо определиться со своей позицией. Срок его полномочий истек уже в феврале, а следующие выборы почему-то назначены на декабрь, но суть даже не в этом.

Я считаю, что если он хочет войти в историю российских шахмат как человек, много для них сделавший, ему нужно сменить свою команду на тех, кто действительно любит шахматы и любит свою страну!» – написал Карякин.

Карякин о Непомнящем: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал»