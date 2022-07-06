Карякин о руководстве ФШР: «Если администрация не может работать на благо российских шахмат, значит, надо ее менять»

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не боится каких-либо санкций после критики в адрес руководства Федерации шахмат России.

«Не боюсь ли, что это выльется в очередную дисквалификацию? Надеюсь, что до такого не дойдет. Я представляю, так или иначе, российские шахматы. Поэтому не очень понимаю, на каком основании можно дисквалифицировать своего собственного спортсмена.

По крайней мере, не считаю, что такое может произойти за конструктивную критику. Я не замешан в читерстве или в каких-то других страшных грехах. А за критику не считаю, что они имеют право дисквалифицировать. Поэтому не думаю, что этот вопрос должен стоять на повестке.

Сжигание ли это мостов? Нет. Что значит сжигание мостов? Если эта администрация не может работать на благо российских шахмат, значит, надо ее менять.

Если мы говорим, допустим, что Филатов остается, хотя у него срок полномочий прошел, то ради бога – пусть приходит с новой командой, которая расскажет нам план развития шахмат в России на ближайшие годы, какие будут проводить турниры и как развивать шахматы.

Но хочу подчеркнуть, что если сейчас все оставить как есть, то это не выход. Нет никакого развития в России ни в детских шахматах, ни в профессиональных. Турниры не проводятся.

Многие ребята просто уехали на ПМЖ в другие страны и не спешат возвращаться. А зачем возвращаться, если здесь нет турниров?

Надеюсь, что Андрей Васильевич Филатов прислушается к критике и сделает выводы. Мы все заинтересованы в развитии шахмат в стране. Здесь я никаких противоречий не вижу», – сказал Карякин.

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