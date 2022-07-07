Сергей Карякин: «У меня нет никакого общения с Непомнящим, но я признаю его шахматный талант. Не стремлюсь к тому, чтобы поливать его грязью»

рассказал, что не общается с Яном Непомнящим, но считает его победу в турнире претендентов заслуженной.

«У нас теперь вообще (после начала спецоперации) нет никакого общения, мы даже перестали переписываться в мессенджерах.

Я различаю людей и признаю его шахматный талант. Он на самом деле проделал большую работу и заслуженно победил в турнире претендентов. Здесь вопросов нет, можно говорить о других вещах.

Я не стремлюсь к тому, чтобы поливать его грязью. Я просто рассказал людям историю конфликта, если можно так выразиться.

Я почти никогда с ним не ссорился и проблем в общении у меня нет. Когда у людей противоположные взгляды, то, думаю, для возобновления отношений хотя бы один из них должен поменять свое мнение. Или как-то сгладить ситуацию.

Моя позиция для меня очень важна, я не могу жертвовать своими принципами. У меня нет ничего личного ни к Яну, ни к кому-то еще», – сказал Карякин.

Карякин о Непомнящем: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал»

Шахматистка Костенюк – Карякину: «Сереж, очнись! Хватит выслуживаться, злорадствовать, плясать на костях и кляузничать. Поняли уже все, какой ты патриот»