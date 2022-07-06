Карякин о Непомнящем: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал»

заявил, что получил возможность участвовать в международных турнирах благодаря тому, что подписал письмо против спецоперации России на Украине.

«Подпись этого письма стала для него настоящей путевкой на западные соревнования!

Он добился, чего хотел, и получил возможность участвовать в каспаровской серии Grand Chess Tour, где Каспаров сам подчеркнул, что Ян играет только потому, что подписал это письмо.

«Российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях, только если подпишут заявления с осуждением спецоперации» – заявил (признан иноагентом в России – Sports.ru)

К тому же одним лишь письмом Ян не ограничился. Вот что он написал в соцсетях 27 февраля: «Сообщают, что в Гомеле проходят переговоры. Дай Бог, чтобы их результатом стало перемирие. Боюсь, плата за безумие последних дней будет невообразима и непомерна. По карману ли теперь нам наше будущее?»

Впрочем, слишком принципиальным Ян не стал и деньги российских компаний, в том числе и попавших под западные санкции, выделявшихся ему на подготовку к матчу с Карлсеном, возвращать не стал.

От себя добавлю, что наше общение с Яном закончилось само собой после начала спецоперации», – написал Карякин в телеграме.

Непомнящий выиграл турнир претендентов, в котором Карякин не участвовал из-за дисквалификации.

Сергей Карякин: «На турнире претендентов болел против всех! Когда меня несправедливо отстранили, не было желания кому-то сопереживать»