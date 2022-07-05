Сергей Карякин: «На турнире претендентов болел против всех! Когда меня несправедливо отстранили, не было желания кому-то сопереживать»

Российский гроссмейстер подвел итоги турнира претендентов, который завершился победой россиянина Яна Непомнящего, а также высказался о своем отстранении.

– С одной стороны, я понимал, что Ян может выиграть. У него не только талант, но и солидный багаж знаний. Все-таки провел колоссальную работу на сборах при подготовке к матчу на первенство мира с .

А с другой стороны, во время того матча Ян получил сильный психологический удар. От которого, как мне казалось, быстро не оправишься. Но зацикливаться на той неудаче он не стал, сразу переключился на подготовку к турниру претендентов и очень успешно его отыграл.

– Кто же изначально был вашим фаворитом?

– Дин Лижэнь и . Думал, победит в Мадриде кто-то из них. Если же говорить о моих личных симпатиях, то скажу честно – сейчас я болел против всех! После того как меня несправедливо отстранили от турнира, не было никакого желания кому-то сопереживать.

– Вот смотрели вы на победную поступь Непомнящего и думали: «На его месте должен быть я»?

– Скажем так – когда Дин Лижэнь, которого взяли на турнир вместо меня, провалился в первой же партии, мелькнула мысль: настолько бездарно белыми я бы вряд ли Непомнящему проиграл.

Конечно, руководители поступили несправедливо, наложив на меня шестимесячную дисквалификацию. А если называть вещи своими именами, обошлись со мной просто по-свински. Лишили законного места в турнире претендентов, на который я отобрался в честной борьбе. Обидно, – сказал Карякин.