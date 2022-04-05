Карпов о словах Карлсена в отношении Карякина: «Магнус молодец. Могу пожать ему руку – не ожидал, что он выступит с таким заявлением»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил высказывания Магнуса Карлсена, который усомнился в решении ФИДЕ дисквалифицировать россиянина Сергея Карякина.

«Учредители шахматной федерации почти 100 лет назад, во время Игр в Париже выбрали девиз «Мы все одна семья». И за 100 лет, даже во время движения фашизма понятно в какой стране, никогда ФИДЕ не принимала никаких политических решений.

И то, что произошло сейчас, это очень опасно для федерации. Лишить возможности одного из ведущих гроссмейстеров выступать – это преступление, и как я понимаю, комиссия по этике не имеет права отстранять Сергея.

Магнус молодец. Могу пожать ему руку – не ожидал, что он выступит с таким заявлением», – сказал Капров.

Магнус Карлсен об отстранении Карякина: «Правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен»

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