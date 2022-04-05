Дмитрий Губерниев: «Карлсену скажем спасибо. Не важно, согласен он с позицией Карякина или нет, главное, что все спортсмены должны выступать»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Дмитрий Губерниев Сергей Карякин IBU Шахматы

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывания чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который усомнился в решении ФИДЕ дисквалифицировать россиянина Сергея Карякина.

«Меня удивляет, что горячие головы, в том числе Международный союз биатлонистов (IBU) торопятся отстранить всех наших, но при этом в НХЛ наши хоккеисты выступают, российские борцы продолжают бороться. Здесь совершенно очевидно биполярное расстройство.

Карлсену скажем спасибо, раз он так говорит. Не важно, согласен он с позицией Карякина или нет, главное, что все спортсмены должны выступать, бегать, стрелять. Но сути дела это заявление все равно не меняет – Карякин не выступает, биатлонисты и другие спортсмены – тоже.

Если бы было больше таких мнений от влиятельных спортсменов, наверное, ситуация бы изменилась. Но мы сейчас видим, что многие влиятельные спортсмены поддерживают отстранение. Так что ситуация сейчас трудная и в ближайшее время она не разрешится», – отметил Губерниев.

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