Дмитрий Губерниев: «Карлсену скажем спасибо. Не важно, согласен он с позицией Карякина или нет, главное, что все спортсмены должны выступать»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывания чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который усомнился в решении ФИДЕ дисквалифицировать россиянина Сергея Карякина.

«Меня удивляет, что горячие головы, в том числе Международный союз биатлонистов (IBU) торопятся отстранить всех наших, но при этом в НХЛ наши хоккеисты выступают, российские борцы продолжают бороться. Здесь совершенно очевидно биполярное расстройство.

Карлсену скажем спасибо, раз он так говорит. Не важно, согласен он с позицией Карякина или нет, главное, что все спортсмены должны выступать, бегать, стрелять. Но сути дела это заявление все равно не меняет – Карякин не выступает, биатлонисты и другие спортсмены – тоже.

Если бы было больше таких мнений от влиятельных спортсменов, наверное, ситуация бы изменилась. Но мы сейчас видим, что многие влиятельные спортсмены поддерживают отстранение. Так что ситуация сейчас трудная и в ближайшее время она не разрешится», – отметил Губерниев.

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