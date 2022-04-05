Депутат Свищев: «Позиция Карлсена – позиция адекватного спортсмена. Произошедшее с Карякиным – вопиющее нарушение прав»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил высказывания чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который усомнился в решении ФИДЕ дисквалифицировать россиянина Сергея Карякина.

«Позиция Карлсена – позиция адекватного спортсмена. Ни один спортсмен не может быть отстранен за свою позицию, и произошедшее с Карякиным – вопиющее нарушение прав.

Сергей принял правильно решение оспаривать отстранение в CAS, подобные вещи нельзя принимать. Хочется верить, что и ФИДЕ рано или поздно поймет ошибочность своих решений.

Как и другие международные федерации, отстранившие наших спортсменов по политическим причинам», – заявил Свищев.

Магнус Карлсен об отстранении Карякина: «Правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен»

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