Депутат Свищев: «Позиция Карлсена – позиция адекватного спортсмена. Произошедшее с Карякиным – вопиющее нарушение прав»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Государственная дума Сергей Карякин CAS Дмитрий Свищев Политика Шахматы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил высказывания чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который усомнился в решении ФИДЕ дисквалифицировать россиянина Сергея Карякина.

«Позиция Карлсена – позиция адекватного спортсмена. Ни один спортсмен не может быть отстранен за свою позицию, и произошедшее с Карякиным – вопиющее нарушение прав.

Сергей принял правильно решение оспаривать отстранение в CAS, подобные вещи нельзя принимать. Хочется верить, что и ФИДЕ рано или поздно поймет ошибочность своих решений.

Как и другие международные федерации, отстранившие наших спортсменов по политическим причинам», – заявил Свищев.

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