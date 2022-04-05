«Поддержка пришла откуда не ждали». Карякин о словах Карлсена, который усомнился в решении ФИДЕ дисквалифицировать россиянина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на слова чемпиона мира Магнуса Карлсена о дисквалификации.

Ранее Карлсен усомнился в действиях Международной федерации шахмат (ФИДЕ), которая отстранила Карякина на полгода после его высказываний о ситуации на Украине.

«Поддержка пришла откуда не ждали», – написал Карякин в своем телеграм-канале.

Магнус Карлсен об отстранении Карякина: «Правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен»

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»