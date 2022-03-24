Сергей Карякин: «Сейчас я хотел бы понять, буду ли участвовать в турнире претендентов. Если нет, то у меня освобождается время, и я могу развивать шахматы в регионах»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен заняться развитием шахмат в регионах, если не сможет выступить на турнире претендентов.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина от соревнований на полгода из-за его высказываний на политическую тему. Гроссмейстер заявил, что будет добиваться отмены этого решения в суде.

«Сейчас я хотел бы понять, буду ли участвовать в турнире претендентов, от которого меня отстранили. Если нет, то у меня освобождается время, и я могу путешествовать и развивать шахматы в регионах.

Если я все-таки буду играть, то буду больше готовиться и уже после турнира буду всем этим заниматься.

Помогаю развивать шахматы в Екатеринбурге совместно с шахматной федерацией. Давал несколько сеансов одновременной игры в Екатеринбурге и Верхней Пышме», – рассказал Карякин.