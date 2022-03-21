Сергей Карякин: «Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода. Эти люди показали свою русофобию»

Российский гроссмейстер прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировать его на полгода.

«Это очень неприятное решение, более того, я бы назвал его позорным, потому как сорваны все спортивные принципы.

Я честно прошел отбор, чтобы добраться до турнира претендентов, я готовился, вкладывал деньги и силы, привлекал серьёзных специалистов, но чиновники забыли, что спорт должен быть вне политики.

Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода, только из-за этого. Абсолютно позорное решение ФИДЕ, не припомню такого случая за последние сто лет в шахматных турнирах.

Я посоветуюсь с юристами и подумаю про обжалование», – сказал Карякин.

«В целом эти люди показали свою русофобию. Российский президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сделал вид, что он не с российскими спортсменами, а европейский чиновник.

Он послушал МОК, европейские организации и решил остаться у руля президента ФИДЕ. Очень некрасиво, но ничего не поделаешь», – цитирует Карякина Metaratings.

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»