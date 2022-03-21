Сергей Карякин: «Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода. Эти люди показали свою русофобию»

Теги ФИДЕ Сергей Карякин Аркадий Дворкович Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировать его на полгода.

«Это очень неприятное решение, более того, я бы назвал его позорным, потому как сорваны все спортивные принципы.

Я честно прошел отбор, чтобы добраться до турнира претендентов, я готовился, вкладывал деньги и силы, привлекал серьёзных специалистов, но чиновники забыли, что спорт должен быть вне политики. 

Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода, только из-за этого. Абсолютно позорное решение ФИДЕ, не припомню такого случая за последние сто лет в шахматных турнирах.

Я посоветуюсь с юристами и подумаю про обжалование», – сказал Карякин. 

«В целом эти люди показали свою русофобию. Российский президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сделал вид, что он не с российскими спортсменами, а европейский чиновник.

Он послушал МОК, европейские организации и решил остаться у руля президента ФИДЕ. Очень некрасиво, но ничего не поделаешь», – цитирует Карякина Metaratings. 

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»

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