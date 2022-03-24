Карякин об отстранении: «Ситуация похожа на ту, что произошла с паралимпийцами, которых не допустили просто потому, что они россияне»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить его на полгода из-за высказываний на политическую тему. 

«Я буду как минимум ждать извинений, как максимум – компенсации. Ситуация похожа на ту, что произошла сейчас с паралимпийцами, которых не допустили к участию просто так, просто потому, что они россияне.

А что делать после, делать вид, что ничего не произошло? Я жду как минимум извинений», – сказал Карякин.

«Я со своей стороны ничего не боюсь. Не подумайте, что я для себя не предусмотрел такого развития событий.

Еще в 2014 году, когда я поддержал признание Крыма, меня западные организаторы не приглашали на какие-то соревнования (из-за внешнего давления). И потом они мне сами в этом признались.

Я высказал свою позицию. И мне очень хорошо от того, что я высказался, что я не предал свой народ. И если бы вернуться к той ситуации сначала, то я поступил так же», – цитирует Карякина «Р-Спорт»

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