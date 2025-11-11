  • Спортс
ФИДЕ подала жалобу на Владимира Крамника в комиссию по этике. Его обвиняют в травле шахматистов Народицкого и Навары

ФИДЕ подала жалобу на Владимира Крамника в комиссию по этике.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) подала жалобу на 14-го чемпиона мира Владимира Крамника в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине из-за высказываний в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого. 

29-летний Народицкий скончался в октябре этого года, причины официально не назывались. Крамник ранее подозревал американца в читерстве, а после его смерти написал в соцсети: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это».

Также комиссия рассмотрит показания чешского шахматиста Дэвида Навары. Ранее Навара признавался, что испытывал тяжелую депрессию и думал о суициде из-за постов Крамника про читерство.

«Поводом для обращения стала озабоченность шахматного сообщества, вызванная неоднократными публичными обвинениями, выдвинутыми Крамником в адрес гроссмейстеров Дэниэла Народицкого и Дэвида Навары.

В жалобе описывается поведение Крамника на протяжении примерно двух лет и приводятся несколько публичных заявлений и материалов, которые ФИДЕ считает относящимися к возможным нарушениям, связанным с преследованием и оскорблением чести и достоинства личности.

В материалы жалобы также включены показания, предоставленные Дэвидом Наварой и людьми из окружения Дэниэла Народицкого. Теперь эти вопросы будут рассмотрены в установленном порядке в соответствии с процедурами комиссии по этике», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИДЕ.

О возможных санкциях в отношении Крамника будет сообщено позже. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФИДЕ
logoВладимир Крамник
logoФИДЕ
Давид Навара
Дэниэл Народицкий
происшествия
