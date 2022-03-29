Карякин о дисквалификации: «Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Мои юристы думают, как лучше это сделать: через СAS или напрямую через ФИДЕ»

Теги ФИДЕ Сергей Карякин CAS Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отстранения от международных соревнований.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала Карякина из-за его высказываний на политическую тему.

«Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться.

Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через ФИДЕ», – сказал гроссмейстер.

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