  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пимблетт не считает, что Царукян заслужил титульный шанс: «Набросился на фаната, сорвал турнир и просидел год без дела»
14

Пимблетт не считает, что Царукян заслужил титульный шанс: «Набросился на фаната, сорвал турнир и просидел год без дела»

Пэдди Пимблетт поддержал решение UFC не давать Арману Царукяну титульник.

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт поддержал решение промоушена не давать Арману Царукяну титульный шанс.

Напомним, что Пимблетт в январе подерется с Джастином Гейджи за временный пояс. Чемпион легкого веса Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.

«Арман победил Бенеила Дариуша, которому, кажется, уже 65 лет. Потом он не смог побить Чарльза Оливейру – многие считают, что тот бой ему отдали по ошибке. После поединка он набросился на фаната – и получил за это бан. Затем Арману дали титульный шанс, но на это он сказал: «Ой, у меня болит спина».

Он, черт возьми, проиграл боли в спине. Хотя, скорее всего, просто не сделал вес. Затем он просидел без дела почти год, отказался драться с Матеушем Гамротом, а потом еще и боднул Дэна Хукера на взвешивании, едва не сорвав очередной главный бой. Так что можно понять, почему он оказался в такой ситуации», – сказал Пимблетт.

Джастин Гейджи: «Царукяну сейчас не позавидуешь. Неприятная ситуация, но он свой шанс еще получит»

Мэтт Браун: «Что нужно сделать в UFC ради чертова титульника? Почему у них вообще есть рейтинги? Избавьтесь от них. Устраивайте бои по количеству подписчиков в соцсетях»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: FULL SEND MMA
logoДжастин Гейджи
logoАрман Царукян
logoMMA
logoUFC
logoПэдди Пимблетт
легкий вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Царукян готов помочь Гейджи в подготовке к бою с Пимблеттом: «Надеюсь, Джастин надерет ему зад. Я бы изуродовал лицо Пэдди локтями в партере»
30 ноября, 10:25
Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»
30 ноября, 07:38
Пэдди Пимблетт: «Возьму временный титул, потом стану бесспорным чемпионом, победив Топурию. Царукяну тоже отобью башку»
29 ноября, 07:25
Главные новости
Тренер Яна – о словах Петру «Выйди и дай #####» перед последним раундом с Мерабом: «Это был крик души всех россиян»
вчера, 18:00
Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра
вчера, 17:00
Тренер Яна: «Не единожды говорил Петру, что нужно обязательно открыть кровотечение Мерабу. И лучше, чтобы это была сечка, которая бы заливала глаза»
вчера, 16:02
Джейк Пол – в соцсетях: «Хочу честный бой. Джошуа готовится с Усиком. Значит мне нужен Дюбуа»
вчера, 15:51Видео
Хамзат Чимаев: «Поздравляю Яна, потрясающий бой. Мерабу скорейшего выздоровления и вернуться сильнее»
вчера, 13:38
Ян поблагодарил команду за подготовку к реваншу с Двалишвили: «Всем ответить пока физически невозможно, но знайте – мне приятно»
вчера, 13:25
Тренер Яна: «Нужно понимать, что UFC – это не спорт, а бизнес. Если они захотят, чтобы Петр дрался с Двалишвили пять раз, то так и будет»
вчера, 11:17
Шон Стрикленд: «Сначала Paramount анонсировал «Стартрек» с двумя толстыми лесбиянками в главных ролях, а потом мой бой – расиста и ханжи. Уважаю этот баланс»
вчера, 10:57
Тренер Яна – о тактике в бою с Двалишвили: «Готовили очень много ударов по корпусу. Чтобы такую машину остановить, мало накидывать только в кабину – нужно бить конкретно по кузову»
вчера, 10:09
Обновленный рейтинг P4P UFC: Ян – шестой, Двалишвили – восьмой. Чимаев попал в топ-3
вчера, 08:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото