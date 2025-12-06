Пимблетт не считает, что Царукян заслужил титульный шанс: «Набросился на фаната, сорвал турнир и просидел год без дела»

Пэдди Пимблетт поддержал решение UFC не давать Арману Царукяну титульник.

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт поддержал решение промоушена не давать Арману Царукяну титульный шанс.

Напомним, что Пимблетт в январе подерется с Джастином Гейджи за временный пояс. Чемпион легкого веса Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.

«Арман победил Бенеила Дариуша, которому, кажется, уже 65 лет. Потом он не смог побить Чарльза Оливейру – многие считают, что тот бой ему отдали по ошибке. После поединка он набросился на фаната – и получил за это бан. Затем Арману дали титульный шанс, но на это он сказал: «Ой, у меня болит спина».

Он, черт возьми, проиграл боли в спине. Хотя, скорее всего, просто не сделал вес. Затем он просидел без дела почти год, отказался драться с Матеушем Гамротом, а потом еще и боднул Дэна Хукера на взвешивании, едва не сорвав очередной главный бой. Так что можно понять, почему он оказался в такой ситуации», – сказал Пимблетт.

Джастин Гейджи: «Царукяну сейчас не позавидуешь. Неприятная ситуация, но он свой шанс еще получит»

Мэтт Браун: «Что нужно сделать в UFC ради чертова титульника? Почему у них вообще есть рейтинги? Избавьтесь от них. Устраивайте бои по количеству подписчиков в соцсетях»