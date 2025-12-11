  • Спортс
Ислам Махачев: «Пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев. Царукян должен был драться за пояс»

Махачев считает, что Царукян должен драться за титул.

Ислам Махачев раскритиковал бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи.

«Не знаю, пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев для меня. Арман должен был драться за пояс, не знаю…

Сейчас подерутся Пимблетт и Гейджи, а победитель проведет бой с Топурией. Еще год Арману простаивать, тяжело. У меня такая же ситуация была в карьере, когда я 10 боев провел перед титулом», – сказал Махачев.

Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия ранее взял паузу в выступлениях. За временный пояс подерутся Пимблетт и Гейджи.

Царукян в ноябре победил Дэна Хукера. Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе.

