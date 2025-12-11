Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»

Уайт прояснил ситуацию с Царукяном.

Дана Уайт высказался о ситуации с Арманом Царукяном .

«Он здесь. Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Арман знает, что происходило за кулисами. Он знает, мы все знаем», – сказал Уайт.

Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия ранее взял паузу в выступлениях. За временный пояс подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи. Царукян в ноябре победил Хукера.

Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе.

Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»