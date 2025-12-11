  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»
22

Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»

Уайт прояснил ситуацию с Царукяном.

Дана Уайт высказался о ситуации с Арманом Царукяном.

«Он здесь. Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Арман знает, что происходило за кулисами. Он знает, мы все знаем», – сказал Уайт.

Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия ранее взял паузу в выступлениях. За временный пояс подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи. Царукян в ноябре победил Хукера. 

Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе. 

Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
logoАрман Царукян
logoUFC
logoMMA
logoДана Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дана Уайт: «Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание Нганну в сраный PFL»
11 декабря, 17:46
Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»
11 декабря, 15:49
Нганну ответил на слова Уайта про рукоприкладство: «Я уверен, что у него там было много камер, покажи запись»
11 декабря, 12:26
Главные новости
UFC on ESPN 73: Ройвал подерется с Капе, Чикадзе против Валлехоса, Амосов – Мэгни
вчера, 21:25
Вадим Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL
вчера, 21:20
PFL Champions Series 4: Немков задушил Феррейру, Сайборг победила Коллинс и другие бои
вчера, 19:50
Россия стала первой в медальном зачете на ЧМ-2025 по боксу. Казахстан – на втором месте
вчера, 17:30
Финалы ЧМ-2025 по боксу: Суров нокаутировал Маханова, Гаджимагомедов победил Хабибулаева и другие
вчера, 17:00
Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»
вчера, 15:35
Деметриус Джонсон: «Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами»
вчера, 15:00
Рахмонов – Бакли: «Ты живешь в иллюзиях. Я лучше подерусь с Усманом, который только что надрал тебе зад»
вчера, 14:00
Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»
вчера, 12:50
Умар Кремлев: «Я возглавил IBA, когда ассоциация находилась в стадии банкротства. И сделал из нее лучшую боксерскую организацию»
вчера, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото