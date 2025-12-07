Уайт – о Царукяне: «У него был шанс. Мне насрать на его рейтинг»

Уайт жестко высказался о Царукяне.

Президент UFC Дана Уайт объяснил, что первый номер легкой категории Арман Царукян еще не заслужил титульный бой.

«У него был шанс. Придется работать, чтобы вернуться. Мне насрать, на каком он месте в рейтинге», – сказал Уайт.

Напомним, чемпион легкого дивизиона Илия Топурия приостановил выступления в UFC. За временный пояс подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи .

Арман Царукян снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе. В ноябре он нокаутировал Дэна Хукера.

