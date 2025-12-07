42

Уайт – о Царукяне: «У него был шанс. Мне насрать на его рейтинг»

Уайт жестко высказался о Царукяне.

Президент UFC Дана Уайт объяснил, что первый номер легкой категории Арман Царукян еще не заслужил титульный бой.

«У него был шанс. Придется работать, чтобы вернуться. Мне насрать, на каком он месте в рейтинге», – сказал Уайт.

Напомним, чемпион легкого дивизиона Илия Топурия приостановил выступления в UFC. За временный пояс подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи.

Арман Царукян снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе. В ноябре он нокаутировал Дэна Хукера.

Пимблетт не считает, что Царукян заслужил титульный шанс: «Набросился на фаната, сорвал турнир и просидел год без дела»

Ренато Мойкано: «Царукян должен был бороться за титул, но испортил весь дивизион. Теперь пояс у Топурии, который не хочет драться. Пимблетт – Гейджи? Это бумажный чемпион»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
