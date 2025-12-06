Джастин Гейджи: «Царукяну сейчас не позавидуешь. Неприятная ситуация, но он свой шанс еще получит»

Джастин Гейджи высказался о решении UFC не давать Арману Царукяну титульник.

Напомним, что Гейджи в январе подерется с Пэдди Пимблеттом за временный пояс. Чемпион легкого веса Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.

«Арману, конечно, сейчас не позавидуешь. Это неприятная ситуация, но... Что есть, то есть. Парень реально крут, тут даже сомнений нет. Этот спорт – настоящая лотерея, и свой шанс он еще получит», – сказал Гейджи.

