Джастин Гейджи: «Царукяну сейчас не позавидуешь. Неприятная ситуация, но он свой шанс еще получит»
Джастин Гейджи высказался о решении UFC не давать Арману Царукяну титульный поединок.
Напомним, что Гейджи в январе подерется с Пэдди Пимблеттом за временный пояс. Чемпион легкого веса Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.
«Арману, конечно, сейчас не позавидуешь. Это неприятная ситуация, но... Что есть, то есть. Парень реально крут, тут даже сомнений нет. Этот спорт – настоящая лотерея, и свой шанс он еще получит», – сказал Гейджи.
