Президент PFL: «Хочу устроить для Нганну особенный поединок. Вы увидите его в деле в 2026 году»

Президент PFL Джон Мартин сообщил, что Фрэнсис Нганну проведет бой под эгидой организации в следующем году.

«У Фрэнсиса остался еще один бой по контракту, и я хочу устроить для него действительно особенный поединок. Так что вы увидите его в деле в 2026 году. После этого нам нужно будет поговорить с Фрэнсисом о его будущем.

Ему уже 39 лет – я не знаю, как долго он еще планирует выступать. Не знаю, сохранились ли у него амбиции в ММА или, возможно, он захочет снова вернуться в бокс», – сказал Мартин.

Ранее Нганну заявил, что надеется вернуться в UFC ради поединка с Джоном Джонсом на турнире в Белом доме.

