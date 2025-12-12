Президент PFL: «Хочу устроить для Нганну особенный поединок. Вы увидите его в деле в 2026 году»
Президент PFL Джон Мартин сообщил, что Фрэнсис Нганну проведет бой под эгидой организации в следующем году.
«У Фрэнсиса остался еще один бой по контракту, и я хочу устроить для него действительно особенный поединок. Так что вы увидите его в деле в 2026 году. После этого нам нужно будет поговорить с Фрэнсисом о его будущем.
Ему уже 39 лет – я не знаю, как долго он еще планирует выступать. Не знаю, сохранились ли у него амбиции в ММА или, возможно, он захочет снова вернуться в бокс», – сказал Мартин.
Ранее Нганну заявил, что надеется вернуться в UFC ради поединка с Джоном Джонсом на турнире в Белом доме.
Дана Уайт: «Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание Нганну в сраный PFL»
Нганну ответил на слова Уайта про рукоприкладство: «Я уверен, что у него там было много камер, покажи запись»