«Нганну победит Аспиналла, Попов не даст встать Павловичу, Рахмани переборет Волкова». Немков сравнил тяжеловесов PFL и UFC
Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сравнил бойцов тяжелого веса PFL и UFC.
«Том Аспиналл против Фрэнсиса Нганну? Думаю, Нганну был бы фаворитом. У него такие удары... Не думаю, что Аспиналл смог бы что-то сделать. Сирил Ган против Ренана Феррейры? Тут 50 на 50. Оба ударники, но нельзя сказать, что борьба Гана может удивить Феррейру.
Александр Волков против Пуйи Рахмани? Не знаю. Возможно, Рахмани бы у него выиграл. Переборол бы. Рахмани делает болевые и удушающие, досрочно заканчивает бои. Сергей Павлович против Олега Попова? Думаю, что Олег перевел бы – и не дал бы встать.
Жаилтон Алмейда против Валентина Молдавского? Думаю, ничего бы Алмейда не сделал. Тоже 50 на 50. Валентин быстрый, не дал бы такие проходы делать, какие Алмейда делал Волкову», – сказал Немков.
