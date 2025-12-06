«Нганну победит Аспиналла, Попов не даст встать Павловичу, Рахмани переборет Волкова». Немков сравнил тяжеловесов PFL и UFC

  • Спортс
13

Вадим Немков сравнил бойцов тяжелого веса PFL и UFC.

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сравнил бойцов тяжелого веса PFL и UFC.

«Том Аспиналл против Фрэнсиса Нганну? Думаю, Нганну был бы фаворитом. У него такие удары... Не думаю, что Аспиналл смог бы что-то сделать. Сирил Ган против Ренана Феррейры? Тут 50 на 50. Оба ударники, но нельзя сказать, что борьба Гана может удивить Феррейру.

Александр Волков против Пуйи Рахмани? Не знаю. Возможно, Рахмани бы у него выиграл. Переборол бы. Рахмани делает болевые и удушающие, досрочно заканчивает бои. Сергей Павлович против Олега Попова? Думаю, что Олег перевел бы – и не дал бы встать.

Жаилтон Алмейда против Валентина Молдавского? Думаю, ничего бы Алмейда не сделал. Тоже 50 на 50. Валентин быстрый, не дал бы такие проходы делать, какие Алмейда делал Волкову», – сказал Немков.

Вадим Немков: «Хотелось бы у Нганну выиграть. Сейчас это бой мечты»

Вадим Немков: «Возможно, через два года подерусь в UFC»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
