Дана Уайт: «Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание Нганну в сраный PFL»

Дана Уайт счастлив, что избавился от Нганну.

Дана Уайт сказал, что он был счастлив после того, как Фрэнсис Нганну покинул UFC

«Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание этого парня в сраный PFL. Если мы увольняем бойцов, то жалеем те промоушены, которые потом их нанимают.

Мы увольняем их по какой-то весомой причине. Я не хочу иметь дело с парнями, которые мне не нравятся», – сказал Уайт.

В январе-2023 Нганну покинул UFC, не продлив контракт. Последний бой в лиге он провел в январе-2022, когда победил Сирила Гана в титульном поединке.

Нганну ответил на слова Уайта про рукоприкладство: «Я уверен, что у него там было много камер, покажи запись»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
