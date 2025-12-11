Дана Уайт: «Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание Нганну в сраный PFL»

Дана Уайт счастлив, что избавился от Нганну.

Дана Уайт сказал, что он был счастлив после того, как Фрэнсис Нганну покинул UFC .

«Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание этого парня в сраный PFL . Если мы увольняем бойцов, то жалеем те промоушены, которые потом их нанимают.

Мы увольняем их по какой-то весомой причине. Я не хочу иметь дело с парнями, которые мне не нравятся», – сказал Уайт.

В январе-2023 Нганну покинул UFC, не продлив контракт. Последний бой в лиге он провел в январе-2022, когда победил Сирила Гана в титульном поединке.

Нганну ответил на слова Уайта про рукоприкладство: «Я уверен, что у него там было много камер, покажи запись»