Фрэнсис Нганну: «Я близок к завершению контракта с PFL. Хочу подраться с Джонсом в Белом доме»

Нганну хочет драться в Белом доме.

Фрэнсис Нганну заявил, что его контракт с PFL заканчивается до турнира UFC в Белом доме.

«Я близок к завершению контракта с PFL. Они должны дать мне бой. Подраться с Джонсом в Белом доме? Да, хочу», – сказал Нганну.

В январе-2023 Нганну покинул UFC, не продлив контракт. Последний бой в лиге он провел в январе-2022, когда победил Сирила Гана в титульном поединке.

Турнир UFC в Белом доме пройдет в июне-2026.

