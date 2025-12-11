Фрэнсис Нганну: «Я близок к завершению контракта с PFL. Хочу подраться с Джонсом в Белом доме»
Нганну хочет драться в Белом доме.
Фрэнсис Нганну заявил, что его контракт с PFL заканчивается до турнира UFC в Белом доме.
«Я близок к завершению контракта с PFL. Они должны дать мне бой. Подраться с Джонсом в Белом доме? Да, хочу», – сказал Нганну.
В январе-2023 Нганну покинул UFC, не продлив контракт. Последний бой в лиге он провел в январе-2022, когда победил Сирила Гана в титульном поединке.
Турнир UFC в Белом доме пройдет в июне-2026.
Дана Уайт: «Нганну – плохой парень. Перед боем с Миочичем он сказал: «Когда поединок закончится, ты возьмешь мне личный самолет до Парижа. Я не шучу»
