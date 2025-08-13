Хельвани – об отказе Джонса драться с Аспиналлом: «Он попросил у UFC $30 млн за бой с Томом, думая, что они откажутся. А они согласились»

Ариэль Хельвани объяснил, почему Джонс вышел из боя с Аспиналлом.

«Джонс попросил у UFC $30 млн за бой с Аспиналлом , думая, что они не согласятся. А они это сделали. Была вовлечена Саудовская Аравия. Он надеялся, что они откажутся. В итоге он сам отказался через два дня», – сказал журналист Ариэль Хельвани .

Джон Джонс объявил о завершении карьеры в конце июня. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Джонс официально вернулся в пул допинг-тестирования UFC.

