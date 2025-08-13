Хельвани – об отказе Джонса драться с Аспиналлом: «Он попросил у UFC $30 млн за бой с Томом, думая, что они откажутся. А они согласились»
Ариэль Хельвани объяснил, почему Джонс вышел из боя с Аспиналлом.
«Джонс попросил у UFC $30 млн за бой с Аспиналлом, думая, что они не согласятся. А они это сделали. Была вовлечена Саудовская Аравия. Он надеялся, что они откажутся. В итоге он сам отказался через два дня», – сказал журналист Ариэль Хельвани.
Джон Джонс объявил о завершении карьеры в конце июня. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее Джонс официально вернулся в пул допинг-тестирования UFC.
Аспиналл не хочет драться с Джонсом: «Какой в этом смысл? Это ложная надежда»
Хабиб Нурмагомедов: «Джонс давно прошел свой пик. Но с его достижениями в UFC никто не может сравниться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал IMPAULSIVE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости