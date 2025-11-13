  • Спортс
  Джонс – о бое в Белом доме: «В этом просто есть логика. Лучшая страна на земле, лучший боец на земле»
10

Джонс – о бое в Белом доме: «В этом просто есть логика. Лучшая страна на земле, лучший боец на земле»

Джонс хочет драться в Белом доме.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс опубликовал видео, в котором обратился к гражданам США. Джонс хочет провести бой на турнире UFC в Белом доме.

«В этом просто есть логика. Лучшая страна на земле, лучший боец на земле.

Летом 2026 года Америке исполняется 250 лет, и я не могу не гордиться тем, что называю себя американцем. Я люблю эту страну. Ее народ, ее обещания, ее боевой дух. Эта нация была построена на мужестве и конфликтах, на вере в то, что мы можем бросить вызов самому большому и смелому и выйти победителями. Так я и жил свою жизнь.

Лучший способ отпраздновать боевой дух Америки – это то, что ее лучшие бойцы продемонстрируют его в полной мере. Чтобы напомнить миру, кто мы есть. Не просто страна, которая держит слово, но страна воинов. Может быть, в каком-то знаковом месте, а может, на лужайке у чьего-то особенного дома. Все, что я знаю – я заведен и готов. Да благословит Бог США», – сказал Джонс.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Джонс – о бое с Перейрой: «Это было бы грандиозное событие. Его знает каждый, а я побеждал многих бразильцев»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Джона Джонса
