  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джон Джонс: «Аспиналл – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены»
0

Джон Джонс: «Аспиналл – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены»

Джон Джонс оценил выступление Тома Аспиналла против Сирила Гана.

Джон Джонс считает, что навыки чемпиона UFC Тома Аспиналла переоценены.

«Том – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены. Он хорошо бьет двоечку, в последнем бою я понял, по какому шаблону он работает. Двоечка – это все, что он умеет делать хорошо.

Он вообще не мог поймать Гана. Казалось, что Сирил только начинал входить в ритм: руки опущены, плечи расслаблены, он двигался, касался его, выглядел уверенно», – сказал экс-чемпион UFC Джонс.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321 в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Прохазка считает, что Аспиналл отказался от боя с Ганом из-за неуверенности: «Том мог начать слишком много думать. Дело в голове»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6071 голос
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
logoТом Аспиналл
logoUFC
logoДжон Джонс
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Перри: «Джонс – единственный победитель боя Аспиналла и Гана. Теперь Джон и Уайт снова лучшие друзья»
31 октября, 07:44
Джон Джонс приехал на взвешивание перед турниром DBX на коне с повязкой на глазу
30 октября, 12:50Фото
Отец Аспиналла ответил Джонсу: «Том никогда не сдается»
29 октября, 08:45
Главные новости
Холли Холм подерется за титул WBA против Стефани Хан
26 минут назад
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
54 минуты назад
Артур Бетербиев: «С июня я свободный агент, мой контракт с Top Rank истек»
сегодня, 07:57
Реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна на One 173 отменен. Кейн попал в автомобильную аварию
сегодня, 07:48
Ислам Махачев: «Психологи говорят, что нельзя крикнуть на ребенка, по попе ударить, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные?»
сегодня, 07:37
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:00
Би Джея Пенна арестовали в шестой раз за 2025 год
вчера, 17:37
Мераб Двалишвили: «Самая большая ошибка Яна – он не уважал меня в первом бою»
вчера, 16:49
Сайгид Изагахмаев дебютирует в UFC 22 ноября против датчанина Николаса Далби
вчера, 15:57
Джек Делла Маддалена: «Ислам думает, что сможет меня перевести, контролировать и задушить. Но я смогу его удивить в партере»
вчера, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30