Джон Джонс: «Аспиналл – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены»

Джон Джонс оценил выступление Тома Аспиналла против Сирила Гана.

Джон Джонс считает, что навыки чемпиона UFC Тома Аспиналла переоценены.

«Том – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены. Он хорошо бьет двоечку, в последнем бою я понял, по какому шаблону он работает. Двоечка – это все, что он умеет делать хорошо.

Он вообще не мог поймать Гана. Казалось, что Сирил только начинал входить в ритм: руки опущены, плечи расслаблены, он двигался, касался его, выглядел уверенно», – сказал экс-чемпион UFC Джонс.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321 в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

