«Сделаем тяжелый вес снова великим». Перейра отреагировал на результат боя Аспиналл – Ган, обратившись к Джонсу

Алекс Перейра обратился к Джону Джонсу после просмотра боя Аспиналла и Гана.

Сирил Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Давай сделаем тяжелый вес снова великим», – написал в социальных чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра , отметив аккаунт Джона Джонса и сопроводив публикацию изображением Белого дома.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

