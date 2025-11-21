Энтони Джошуа и Джейк Пол провели первую битву взглядов перед боем в Майами
Энтони Джошуа и Джейк Пол провели первую битву взглядов перед боем в Майами.
В Майами (штат Флорида) прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему вечеру бокса. Во время мероприятия состоялась первая дуэль взглядов между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
Поединок в тяжелом весе между Джошуа и Полом возглавит турнир, который состоится 19 декабря. Результат пойдет в официальный рекорд боксеров.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Most Valuable Promotions
