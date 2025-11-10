Джон Аник: «Не вижу в Джонсе природного тяжеловеса, могу представить его бой с Перейрой»
Комментатор UFC Джон Аник высказался о будущем Джона Джонса в UFC.
«Он не хотел бой с Томом Аспиналлом. Джон бережет наследие. Он устно согласился, а затем отказался от своих слов. Он извиняется и говорит, что был неправ. Но я не вижу в Джонсе естественного тяжеловеса, могу представить его бой с Алексом Перейрой», – сказал Аник.
Джон Джонс: «Аспиналл – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены»
Майк Перри: «Джонс – единственный победитель боя Аспиналла и Гана. Теперь Джон и Уайт снова лучшие друзья»
