Джон Аник: «Не вижу в Джонсе природного тяжеловеса, могу представить его бой с Перейрой»

Комментатор UFC Джон Аник высказался о будущем Джона Джонса в UFC.

«Он не хотел бой с Томом Аспиналлом . Джон бережет наследие. Он устно согласился, а затем отказался от своих слов. Он извиняется и говорит, что был неправ. Но я не вижу в Джонсе естественного тяжеловеса, могу представить его бой с Алексом Перейрой», – сказал Аник.

