  Дана Уайт: «Глаза Аспиналла в порядке, серьезных повреждений нет. Как только он будет готов драться, мы организуем реванш с Ганом»
3

Дана Уайт заявил, что Том Аспиналл избежал серьезной травмы глаза.

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о состоянии здоровья чемпиона организации в тяжелом весе Тома Аспиналла.

«Аспиналл сейчас дома, восстанавливается. Как только он снова будет готов драться, мы организуем реванш [с Ганом]. Насколько мне известно, никаких серьезных повреждений нет – сетчатка не отслоилась, глаза в порядке.

Так что он должен скоро прийти в себя, и мы решим, когда можно будет провести этот бой снова», – сказал Уайт.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Прохазка считает, что Аспиналл отказался от боя с Ганом из-за неуверенности: «Том мог начать слишком много думать. Дело в голове»

«Готов к Хэллоуину». Аспиналл опубликовал фотографию с повязкой на глазу

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джима Роума
