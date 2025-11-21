«Для меня это отличная возможность». Джошуа объяснил, почему принял бой с Полом

Энтони Джошуа объяснил, почему принял бой с Джейком Полом.

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа объяснил, почему принял поединок против Джейка Пола .

«Хочу выразить респект Джейку и его команде. Этот бой – их инициатива. Для меня это отличная возможность. Планировал вернуться на ринг после 12‑месячного перерыва – и, согласно изначальному плану, должен был провести другой поединок на этой неделе.

Но все изменилось, когда я получил предложение от Джейка. Я сказал себе: «Почему бы и нет?» Это ведь крутая идея, огромный бой. Об этом пишут в СМИ, за нами следят в Европе, Африке, Азии, Нигерии... Весь мир объединится, чтобы посмотреть это шоу», – сказал Джошуа.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа пройдет 19 декабря в Майами. Результат пойдет в официальный рекорд боксеров.

