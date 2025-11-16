Уайт – о возможности следующего поединка Махачева с Топурией: «Не знаю. Зависит от планов Ислама»
Уайт оценил возможность поединка Топурии с Махачевым .
Президент UFC Дана Уайт не уверен, что следующим соперником Ислама Махачева станет Илия Топурия.
«Не знаю. Есть много вариантов, зависит от того, что планирует Ислам», – сказал Уайт.
После победы над Джеком Делла Маддаленой Махачев заявил, что хочет драться в Белом доме.
Уайт – о потасовке с участием Дэниса и команды Хабиба: «Диллон больше никогда не попадет на мероприятие UFC»
Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
