Ислам Махачев: «Конор никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически»
Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном возвращении Конора Макгрегора в ММА.
«Нет, этот парень никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически.
Никакого возвращения не будет. Этот парень больше не будет драться. Говорил об этом еще два года назад, и я все еще так считаю.
Он ведь еще и дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил. Нет, после этого он уже точно не вернется», – сказал Махачев.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Ранее он согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики. Он сможет драться с марта 2026-го.
