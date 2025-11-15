Ислам Махачев: «Конор никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически»

Ислам Махачев: Конор никогда не вернется в октагон, Хабиб сломал его.

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном возвращении Конора Макгрегора в ММА.

«Нет, этот парень никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически.

Никакого возвращения не будет. Этот парень больше не будет драться. Говорил об этом еще два года назад, и я все еще так считаю.

Он ведь еще и дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил. Нет, после этого он уже точно не вернется», – сказал Махачев.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее он согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики. Он сможет драться с марта 2026-го.

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

Пакьяо предпочтет бой с Конором, а не Хабибом: «Макгрегор много говорит, хочу его заткнуть. Нурмагомедов – пример для подражания и хороший человек»