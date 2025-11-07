«Джонс, Макгрегор, Никал». Сын Трампа рассказал, кто должен выступить на турнире UFC в Белом доме

Сын Дональда Трампа рассказал, кто должен выступить на турнире UFC в Белом доме.

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа , назвал трех бойцов, которых хотел бы увидеть в качестве участников предстоящего турнира UFC на территории Белого дома.

«Джон Джонс обязан подраться, мне бы очень хотелось увидеть это. Думаю, что он вполне может провести еще один бой – и сложно найти для этого более подходящее место, чем Белый дом. Мне кажется, что Конор Макгрегор тоже будет в карде.

Я хорошо знаю Конора, он отличный парень. В UFC много талантливых бойцов. Нам нужно устроить настоящее американское шоу, ведь турнир будет посвящен дню рождения Америки.

Бо Никал – невероятный боец и мой близкий друг. Этот парень был непобедим, когда выступал в университете. Настоящий американский чемпион, который сносит соперникам головы в октагоне», – сказал Трамп.

Дональд Трамп объявил, что UFC проведет бой на территории Белого дома в его день рождения – 14 июня

Баффер – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет чисто спортивное мероприятие. Никакой политики»