Махачев ответил, чем занялся бы с другими бойцами: «С Оливейрой на тележках с лошадьми покатался бы, с Волкановски пожарил бы стейки»
Махачев рассказал, чем бы занялся в компании других бойцов.
Ислам Махачев рассказал, чем бы занялся с другими бойцами UFC.
«С Оливейрой я бы на тележках с лошадьми покатался бы. Не знаю, как этот вид спорта называется. Обыграл бы его? Верхом – да, на тележках опыта мало.
С Царукяном я хотел сделать реванш, но не получилось. С Кормье покушать пошел бы куда-нибудь.
Волкановски? Я видел, он там какой-то подкаст открыл, готовит вкусные вещи. Тоже пошел бы с ним стейки пожарил.
Топурия? Скоро узнаем. Джек Делла Маддалена? Я бы подрался, побил его и завоевал второй пояс», – сказал Махачев.
