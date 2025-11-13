Махачев ответил, чем занялся бы с другими бойцами: «С Оливейрой на тележках с лошадьми покатался бы, с Волкановски пожарил бы стейки»

Махачев рассказал, чем бы занялся в компании других бойцов.

«С Оливейрой я бы на тележках с лошадьми покатался бы. Не знаю, как этот вид спорта называется. Обыграл бы его? Верхом – да, на тележках опыта мало.

С Царукяном я хотел сделать реванш, но не получилось. С Кормье покушать пошел бы куда-нибудь.

Волкановски ? Я видел, он там какой-то подкаст открыл, готовит вкусные вещи. Тоже пошел бы с ним стейки пожарил.

Топурия ? Скоро узнаем. Джек Делла Маддалена? Я бы подрался, побил его и завоевал второй пояс», – сказал Махачев.

