Топурия после победы Махачева над Маддаленой: «Какой провал чемпиона... Ислам, ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем все больше уверен, что уложу тебя спать»

Топурия отреагировал на победу Махачева над Маддаленой.

Чемпион легкого веса UFC Илия Топурия отреагировал на победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Какой провал чемпиона... Тебе следует поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться.

Ислам, тебе нужно то, что ты не сможешь натренировать – эмоции. Ты – самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем я все больше уверен, что уложу тебя спать», – написал в соцсетях Топурия.

