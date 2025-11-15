11

Дана Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»

Дана Уайт: если Махачев победит Маддалену, то займет первое место в рейтинге P4P.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Исламу Махачеву нужно победить Джека Делла Маддалену, чтобы снова возглавить рейтинг P4P UFC.

«Ислам зачистил легкий дивизион, победив каждого из соперников. Теперь он поднимается в весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена – на первой строчке находится Илия Топурия.

Если Ислам выиграет у Делла Маддалены на выходных, то скинет Топурию с первого места в этом списке», – сказал Уайт.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым состоится в ночь на 16 ноября и возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке.

Ислам Махачев: «Люди говорят о моей борьбе, но я и в стойке биться умею. Я же лучший боец в мире»

Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ Sports
