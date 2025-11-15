Дана Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»

Дана Уайт: если Махачев победит Маддалену, то займет первое место в рейтинге P4P.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Исламу Махачеву нужно победить Джека Делла Маддалену , чтобы снова возглавить рейтинг P4P UFC.

«Ислам зачистил легкий дивизион, победив каждого из соперников. Теперь он поднимается в весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена – на первой строчке находится Илия Топурия .

Если Ислам выиграет у Делла Маддалены на выходных, то скинет Топурию с первого места в этом списке», – сказал Уайт.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым состоится в ночь на 16 ноября и возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке.

Ислам Махачев: «Люди говорят о моей борьбе, но я и в стойке биться умею. Я же лучший боец в мире»

Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?