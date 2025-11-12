Хабиб Нурмагомедов: «Самым громким боем может стать поединок Махачева против Топурии, а не Джонс – Перейра»

Хабиб назвал самый громкий бой в UFC.

Хабиб Нурмагомедов считает возможный бой Илии Топурии и Ислама Махачева самым громким в UFC .

«Думаю, самым громким боем может стать поединок Махачева против Топурии, а не Джонс – Перейра. Этот бой тоже интересен, но не такого масштаба», – сказал экс-чемпион UFC.

