Хабиб Нурмагомедов: «Самым громким боем может стать поединок Махачева против Топурии, а не Джонс – Перейра»
Хабиб назвал самый громкий бой в UFC.
Хабиб Нурмагомедов считает возможный бой Илии Топурии и Ислама Махачева самым громким в UFC.
«Думаю, самым громким боем может стать поединок Махачева против Топурии, а не Джонс – Перейра. Этот бой тоже интересен, но не такого масштаба», – сказал экс-чемпион UFC.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Fanatic
