Хабиб – в соцсетях: «Единственный и неповторимый Ислам Махачев. Потрясающее выступление, брат. Ты доказал, что входишь в число лучших»
Хабиб поздравил Махачева с новым титулом в UFC.
Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с поясом полусреднего веса.
«Единственный и неповторимый Ислам Махачев.
Это было потрясающее выступление, брат. Сегодня ты доказал, что входишь в число лучших, кто когда-либо участвовал в этой игре.
За вызываешь гордость у миллионов людей по всему миру», – написал в соцсетях Нурмагомедов.
Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
