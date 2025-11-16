Хабиб – в соцсетях: «Единственный и неповторимый Ислам Махачев. Потрясающее выступление, брат. Ты доказал, что входишь в число лучших»

Хабиб поздравил Махачева с новым титулом в UFC.

Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с поясом полусреднего веса.

«Единственный и неповторимый Ислам Махачев.

Это было потрясающее выступление, брат. Сегодня ты доказал, что входишь в число лучших, кто когда-либо участвовал в этой игре.

За вызываешь гордость у миллионов людей по всему миру», – написал в соцсетях Нурмагомедов.

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322.

Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?