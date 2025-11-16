Валентина Шевченко победила в 11-м титульном поединке. Она повторила рекорд Аманды Нуньес

В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный поединок в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан .

Шевченко победила единогласным решением судей (50-45 – трижды).

Для Шевченко эта победа стала 11-й в титульных боях. Она повторила достижение Аманды Нуньес , которая была единоличным лидером по этому показателю среди женщин в UFC.

В общем рейтинге бойцов с наибольшим количеством побед в титульниках Шевченко занимает четвертое место, которое делит с Нуньес и Андерсоном Сильвой .

