Валентина Шевченко победила в 11-м титульном поединке. Она повторила рекорд Аманды Нуньес
В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный поединок в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан.
Шевченко победила единогласным решением судей (50-45 – трижды).
Для Шевченко эта победа стала 11-й в титульных боях. Она повторила достижение Аманды Нуньес, которая была единоличным лидером по этому показателю среди женщин в UFC.
В общем рейтинге бойцов с наибольшим количеством побед в титульниках Шевченко занимает четвертое место, которое делит с Нуньес и Андерсоном Сильвой.
