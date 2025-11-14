  • Спортс
2

«Раузи, Нуньес, Шевченко. А я все еще учусь». Чжан не включила себя в список величайших женщин в истории MMA

Вэйли Чжан не включила себя в рейтинг величайших женщин в истории MMA.

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Вэйли Чжан поделилась своей версией рейтинга величайших женщин в истории MMA.

«Ставлю Валентину Шевченко на третье место. Первую позицию отдам Ронде Раузи, потому что она стала первой чемпионкой в истории UFC. А на второй строчке должна быть Аманда Нуньес.

Аманда владела поясами в двух весовых категориях, а еще провела 11 успешных титульных защит. Что касается меня, то я все еще учусь. Все еще считаю себя студенткой. Не могу сама включить себя в подобный список, потому что все сводится к тому, как тебя воспринимают фанаты», – сказала Чжан.

В ночь на 16 ноября Чжан встретится с Шевченко в титульном поединке. Бой состоится в соглавном событии турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

Шевченко – о поединке с Чжан: «Готова к этому вызову. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон»

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?16319 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
