Белал – о победе Махачева над Маддаленой: «Рад за Ислама. Он достиг легендарного статуса»
Белал поздравил Махачева с поясом в полусреднем весе.
Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад поздравил Ислама Махачева с победой над Джеком Делла Маддаленой и завоеванием пояса в полусреднем весе.
«Рад, что Ислам стал двойным чемпионом, это легендарный статус в этом виде спорта. Хабиб и его команда заслуживают этого. У меня есть работа на следующей неделе, полностью сосредоточен на ней», – написал в соцсетях Мухаммад.
Напомним, Белал подерется 22 ноября с Иэном Гэрри в Катаре.
Махачев – после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!»
Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
