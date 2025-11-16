Белал – о победе Махачева над Маддаленой: «Рад за Ислама. Он достиг легендарного статуса»

Белал поздравил Махачева с поясом в полусреднем весе.

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад поздравил Ислама Махачева с победой над Джеком Делла Маддаленой и завоеванием пояса в полусреднем весе.

«Рад, что Ислам стал двойным чемпионом, это легендарный статус в этом виде спорта. Хабиб и его команда заслуживают этого. У меня есть работа на следующей неделе, полностью сосредоточен на ней», – написал в соцсетях Мухаммад.

Напомним, Белал подерется 22 ноября с Иэном Гэрри в Катаре.

Махачев – после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!»

Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы