Уайт – о потасовке с участием Дэниса и команды Хабиба: «Диллон больше никогда не попадет на мероприятие UFC»
Уайт прокомментировал потасовку на UFC 322 с участием команды Хабиба.
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на потасовку в зале между командой Хабиба и Диллоном Дэнисом во время UFC 322.
«Мне даже не пришло в голову, что все мусульманское братство было здесь, чтобы посмотреть на Ислама. Как только началась драка, я сразу понял, что случилось. Диллон Дэнис больше никогда не попадет на мероприятие UFC», – сказал Уайт.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
