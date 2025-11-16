Уайт – о потасовке с участием Дэниса и команды Хабиба: «Диллон больше никогда не попадет на мероприятие UFC»

Уайт прокомментировал потасовку на UFC 322 с участием команды Хабиба.

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на потасовку в зале между командой Хабиба и Диллоном Дэнисом во время UFC 322.

«Мне даже не пришло в голову, что все мусульманское братство было здесь, чтобы посмотреть на Ислама. Как только началась драка, я сразу понял, что случилось. Диллон Дэнис больше никогда не попадет на мероприятие UFC», – сказал Уайт.

Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме

Топурия после победы Махачева над Маддаленой: «Какой провал чемпиона... Ислам, ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем я все больше уверен, что уложу тебя спать»