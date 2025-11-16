Двалишвили – о титуле Махачева в полусреднем весе: «Поздравляю. Заслуженно»
Двалишвили поздравил Махачева с победой надо Маддаленой.
Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поздравил с титулом в полусредней категории Ислама Махачева.
«Поздравляю нового чемпиона в полусреднем весе – Ислама Махачева. Заслуженно», – написал в соцсетях Двалишвили.
Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.
Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы
Махачев – после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
