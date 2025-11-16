Рахмонов – Махачеву: «Поздравляю. Но настоящий претендент в полусреднем весе все еще я»

Рахмонов считает себя главным соперником Махачева.

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Ислама Махачева в титульном бою с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Поздравляю Ислама, отличное выступление. Но настоящий претендент в полусреднем весе все еще я», – написал в соцсетях Рахмонов.

