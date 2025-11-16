Рахмонов – Махачеву: «Поздравляю. Но настоящий претендент в полусреднем весе все еще я»
Рахмонов считает себя главным соперником Махачева.
Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Ислама Махачева в титульном бою с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.
«Поздравляю Ислама, отличное выступление. Но настоящий претендент в полусреднем весе все еще я», – написал в соцсетях Рахмонов.
Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы
Махачев – после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
