Шевченко – о поединке с Чжан: «Готова к этому вызову. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон»
Валентина Шевченко хочет досрочно победить Вэйли Чжан.
Чемпионка наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко намерена не доводить бой с Вэйли Чжан до судейского решения.
«Готова к этому вызову. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон», – сказала Шевченко.
Напомним, бой Чжан и Шевченко станет соглавным событием UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
