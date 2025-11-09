Шевченко – о поединке с Чжан: «Готова к этому вызову. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон»

Валентина Шевченко хочет досрочно победить Вэйли Чжан.

Чемпионка наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко намерена не доводить бой с Вэйли Чжан до судейского решения.

«Готова к этому вызову. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон», – сказала Шевченко.

Напомним, бой Чжан и Шевченко станет соглавным событием UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

