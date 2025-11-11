UFC представил дизайнерский постер с Махачевым, Маддаленой, Чжан и Шевченко
UFC показали новый постер с Махачевым и Шевченко.
Официальный аккаунт UFC в соцсетях опубликовал дизайнерский вариант постера к UFC 322. На нем изображены Ислам Махачев, Джек Делла Маддалена, Валентина Шевченко и Вэйли Чжан.
Работа принадлежит французского иллюстратору Флориану Николю.
Напомним, турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Махачев и Маддалена провели стердаун на небоскребе
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?9179 голосов
Да
Нет
