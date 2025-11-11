UFC представил дизайнерский постер с Махачевым, Маддаленой, Чжан и Шевченко

UFC показали новый постер с Махачевым и Шевченко.

Официальный аккаунт UFC в соцсетях опубликовал дизайнерский вариант постера к UFC 322. На нем изображены Ислам Махачев , Джек Делла Маддалена , Валентина Шевченко и Вэйли Чжан .

Работа принадлежит французского иллюстратору Флориану Николю.

Напомним, турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Махачев и Маддалена провели стердаун на небоскребе

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?